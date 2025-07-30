У Молдові заявили про блокування додатка, де транслюють заборонені російські канали

Речник уряду Молдови Даніель Воде заявив, що в країні заблокували додаток і сайт HaiTV, де транслювались заборонені російські телеканали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Воде, в останні дні сотні жителів Молдови отримали через Viber запрошення завантажити додаток HaiTV або перейти на сайт.

"Після отриманих повідомлень, включно від Ради телерадіо, компетентні органи видали офіційні приписи про блокування", – оголосив він.

Речник уряду Молдови пояснив, що додаток транслює заборонені телеканали з Росії та Білорусі, які вже заблокували за військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці.

З кінця минулого тижня користувачі соцмереж і месенджерів у Молдові почали отримувати отримувати повідомлення з пропозицією "підключитися до чесних телеканалів на HaiTV".

Додаток є онлайн-плеєром з трохи більш як десятком телеканалів, серед яких – телеканал MD24, пов'язаний із засудженим в Молдові бізнесменом і політиком Іланом Шором.

Наприкінці 2023 року у Молдові призупинили роботу шести телеканалів у зв'язку з некоректною інформацією про війну Росії проти України.

Торік у Молдові з такою ж аргументацією заблокували сім ресурсів, серед них – молдовську версію російської пропагандистської інформагенції "Спутник".