В Молдове заявили о блокировке приложения, где транслируют запрещенные российские каналы

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Воде заявил, что в стране заблокировали приложение и сайт HaiTV, где транслировались запрещенные российские телеканалы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Воде, в последние дни сотни жителей Молдовы получили через Viber приглашения скачать приложение HaiTV или перейти на сайт.

"После полученных сообщений, в том числе от Совета телерадио, компетентные органы выдали официальные предписания о блокировке", – объявил он.

Представитель правительства Молдовы пояснил, что приложение транслирует запрещенные телеканалы из России и Беларуси, которые уже заблокировали за военную пропаганду и угрозы информационной безопасности.

С конца прошлой недели пользователи соцсетей и мессенджеров в Молдове начали получать сообщения с предложением "подключиться к честным телеканалам на HaiTV".

Приложение является онлайн-плеером с чуть более десятком телеканалов, среди которых – телеканал MD24, связанный с осужденным в Молдове бизнесменом и политиком Иланом Шором.

В конце 2023 года в Молдове приостановили работу шести телеканалов в связи с некорректной информацией о войне России против Украины.

В прошлом году в Молдове с такой же аргументацией заблокировали семь ресурсов, среди них – молдавскую версию российского пропагандистского информагентства "Спутник".