ГУР: Росія нарощує військову присутність у Вірменії для тиску на Азербайджан

Росія пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Про це в суботу заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

Як зазначає ГУР, для комплектування бази в Гюмрі Кремль набирає особовий склад серед російських військовослужбовців у Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Також Москва активно шукає добровольців "серед представників поневолених народів Кавказу – зокрема в Північній Осетії та Адигеї".

За словами представника ГУР Андрія Юсова, розгортання російських військ у Вірменії – це "елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації".

"Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь", – додав Юсов.

Нагадаємо, в останні дні між Москвою і Баку спалахнув дипломатичний конфлікт після затримання і убивства азербайджанців російськими силовиками.

Росія також втручається у внутрішні справи Вірменії, де викрили спробу повʼязаних із РФ сил організувати державний переворот.