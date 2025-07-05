ГУР: Россия наращивает военное присутствие в Армении для давления на Азербайджан

Россия ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

Об этом в субботу заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Как отмечает ГУР, для комплектования базы в Гюмри Кремль набирает личный состав среди российских военнослужащих в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Также Москва активно ищет добровольцев "среди представителей порабощенных народов Кавказа – в частности в Северной Осетии и Адыгее".

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, развертывание российских войск в Армении – это "элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной безопасности".

"Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", – добавил Юсов.

Напомним, в последние дни между Москвой и Баку вспыхнул дипломатический конфликт после задержания и убийства азербайджанцев российскими силовиками.

Россия также вмешивается во внутренние дела Армении, где разоблачили попытку связанных с РФ сил организовать государственный переворот.