В Україні відкриває представництво чеський виробник зброї

Чеська компанія-виробник зброї Excalibur Army у вівторок повідомила про відкриття представництва в Україні, якій з 2022 року постачає свою продукцію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, пише "Європейська правда".

В Excalibur Army пояснили, що відкриття українського представництва покликане "посилити місцеву співпрацю, оптимізувати логістику та розпочати спільне виробництво оборонної продукції на території України".

Серед іншого, українське представництво Excalibur Army буде обробляти замовлення, документацію та надавати технічні консультації.

У чеській компанії наголосили, що компанія з початку повномасштабної агресії Росії поставила в Україну понад тисячу наземних систем, зокрема танки, броньовані машини піхоти, артилерійські системи та ракетні установки, а також понад 2 мільйони великокаліберних боєприпасів.

"Завдяки співпраці з компанією "Українська бронетехніка" ми вже підготували проєкт місцевого виробництва боєприпасів великого калібру", – ідеться в повідомленні Excalibur Army.

У 2022 році Excalibur Army виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72, який фінансувався США та Нідерландами в межах військової допомоги Україні.

Раніше чеська компанія оголосила про виділення близько 650 мільйонів крон (понад 27 мільйонів євро) у будівництво ще одного виробничого цеху для модернізації радянських танків для України.