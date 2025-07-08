В Украине открывает представительство чешский производитель оружия

Чешская компания-производитель оружия Excalibur Army во вторник сообщила об открытии представительства в Украине, которой с 2022 года поставляет свою продукцию.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, пишет "Европейская правда".

В Excalibur Army пояснили, что открытие украинского представительства призвано "усилить местное сотрудничество, оптимизировать логистику и начать совместное производство оборонной продукции на территории Украины".

Среди прочего, украинское представительство Excalibur Army будет обрабатывать заказы, документацию и предоставлять технические консультации.

В чешской компании подчеркнули, что с начала полномасштабной агрессии России компания поставила в Украину более тысячи наземных систем, в частности танки, бронированные машины пехоты, артиллерийские системы и ракетные установки, а также более 2 миллионов крупнокалиберных боеприпасов.

"Благодаря сотрудничеству с компанией "Украинская бронетехника" мы уже подготовили проект местного производства боеприпасов крупного калибра", – говорится в сообщении Excalibur Army.

В 2022 году Excalibur Army выиграла контракт на модернизацию почти сотни танков Т-72, который финансировался США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине.

Ранее чешская компания объявила о выделении около 650 миллионов крон (более 27 миллионов евро) на строительство еще одного производственного цеха для модернизации советских танков для Украины.