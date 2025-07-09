ЗМІ: Трамп розповів, як під час першої каденції погрожував Путіну щодо вторгнення в Україну

Журналісти CNN отримали аудіозапис з однієї з минулорічних приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами кампанії, де той розповідає, як під час першого президентського терміну пригрозив лідерам РФ і Китаю щодо їхніх потенційних планів нападу на Україну і Тайвань.

Як повідомляє "Європейська правда", CNN опублікували запис 8 липня.

Як стверджують, йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії. У ньому той розповідає, як нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Він продовжив, що Путін відреагував сумнівом. "Але на 10% він мені повірив", – додав Трамп.

Трамп поділився, що так само озвучив попередження у спілкуванні з лідером Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливих планів захоплення Тайваню та пригрозив "бомбити Пекін". "Він подумав, що я божевільний", – додав Трамп.

Нагадаємо, останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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