Трамп засумнівався, що Путін хоче миру

Президент США Дональд Трамп припустив, що Владімір Путін хоче не припинення вогню в Україні, а "продовжувати вбивати людей".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One.

Говорячи про розмову з Володимиром Зеленським напередодні, Трамп згадав, як перед тим говорив з господарем Кремля.

"Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений", – сказав він.

Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього.

"Я думаю, що він дуже занепокоєний через санкції. Сенат, як ви знаєте, готує санкції, масштабні санкції", – згадав Трамп.

Раніше американський президент визнав, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

Коментуючи розмову лідерів Росії та США, Володимир Зеленський висловив сумнів, що в них є багато спільних тем.