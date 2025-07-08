Трамп: ми мусимо надіслати Україні зброю – вона має захищатися

Президент США Дональд Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України, оголосивши, що Сполучені Штати повинні надіслати їй зброю для захисту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам у Білому домі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Трампа прозвучали після того, як минулого тижня його адміністрація призупинила частину поставок зброї до України, що викликало побоювання, що США скорочують військову підтримку Києва. В останні місяці адміністрація Трампа регулярно звинувачувала своїх попередників у тому, що вони надсилали забагато зброї Україні замість того, щоб зупинити війну.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися", – заявив президент США.

Він пояснив зміну своєї позиції тим, що Україна зазнає зараз "дуже сильних ударів".

"Ми будемо змушені надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже сильних ударів. У цьому хаосі гине дуже багато людей", – сказав американський президент.

Від початку свого терміну в січні Трамп постійно висловлював скептицизм щодо військової допомоги США Україні. Лише кілька місяців тому, в лютому, він розкритикував президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті під час сварки, що той був недостатньо вдячний за підтримку Сполучених Штатів.

Невдовзі після заяви Трампа у Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Сполучені Штати надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

Минулого тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

У пʼятницю відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої обговорювалось питання поставок зброї Україні.

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