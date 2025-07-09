Суддя розповів про історичне рішення ЄСПЛ проти Росії

Український суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Микола Гнатовський назвав рішення суду у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він розмістив у своєму Facebook невдовзі після оголошення рішення.

Гнатовський зазначив, що справа "Україна і Нідерланди проти Росії", що налічує близько 500 сторінок без додатків, є, ймовірно, наймасштабнішою та найважливішою в історії ЄСПЛ.

"Важливість рішення має показати історія. Коментарів буде чимало. Сьогодні лише подякую долі за можливість бути частиною цього Суду і зверну увагу на логіку, якою керувався Суд при оцінці конкретних скарг та тлумаченні Конвенції", – пише суддя.

Він звернув увагу, що Суд наголосив на тому, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи, та що характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви російського керівництва щодо державності України, її незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та спрямовані на підрив основ демократії, на яких заснована Рада Європи.

Суд зауважив, що у жодному з попередніх конфліктів, які ним розглядалися, не було настільки одностайного засудження з боку міжнародної спільноти кричущої зневаги держави-відповідача до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, а також настільки чітких заходів, вжитих Радою Європи проти неповаги цієї держави до основоположних цінностей Ради Європи.

"Суд також зазначив, що його завдання обмежується оцінкою відповідності дій держави-відповідача основним гарантіям, закріпленим у Конвенції та її Протоколах, які тлумачаться, зокрема, з урахуванням їхньої мети – реалізації цілей і ідеалів Ради Європи шляхом утвердження миру, заснованого на справедливості та міжнародному співробітництві", – зазначив Микола Гнатовський.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

У 2023 році ЄСПЛ визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі – точкою відліку стало 11 травня 2014 року.