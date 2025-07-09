ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів

Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення суду оголосили 9 липня.

Російська сторона була відсутня під час оголошення рішення, як і на попередніх засіданнях.

Йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.

Суд відзначив, що події в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи.

"Характер і масштаби бойових дій та зловісні заяви (Росії) стосовно української державності, незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню у Європі, яке тривалий час сприймали як належне", – згадують у висновках Суду, зауваживши також, що епізодично подібна риторика лунає також на адресу Польщі, Молдови, держав Балтії.

Суд зауважив, що не має завданням оцінювати легальність російського вторгнення та окупації, але має оцінити відповідність дій Росії фундаментальним принципам, викладеним у Європейській конвенції з прав людини та її протоколах.

Суд визнав Російську Федерацію відповідальною за численні порушення прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.

Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, системну практику придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, практику "фільтрації", вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо.

Суд визнав Росію відповідальною за практики ведення бойових дій – починаючи з 11 травня 2014 року і до 16 вересня 2022 року, та визнав порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ і ст. 1 з Протоколу 1, а після 24 лютого – також порушення ст. 8 ЄКПЛ.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК "Бук" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим. У цьому контексті визнали порушення статей 2 і 3 ЄКПЛ.

ЄСПЛ заявив, що Росія має невідкладно звільнити і безпечно повернути усіх позбавлених волі на окупованих територіях, а також – що Росія має погодитися на створення незалежного міжнародного механізму для ідентифікації дітей, яких вивезли до РФ і на окуповані території, для їхнього об’єднання з родинами чи законними опікунами.

Український суддя у ЄСПЛ Микола Гнатовський зазначив, що це ймовірно найбільша і найважливіша справа за всю історію ЄСПЛ.

Ця справа має безпрецедентний характер: до неї приєдналися 26 держав та одна міжнародна організація як треті сторони.

У 2023 році ЄСПЛ визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі – точкою відліку стало 11 травня 2014 року.