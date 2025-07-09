Судья рассказал об историческом решении ЕСПЧ против России

Украинский судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский назвал решение суда по делу "Украина и Нидерланды против России" историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он разместил в своем Facebook вскоре после объявления решения.

Гнатовский отметил, что дело "Украина и Нидерланды против России", насчитывающее около 500 страниц без приложений, является, вероятно, самым масштабным и важным в истории ЕСПЧ.

"Важность решения должна показать история. Комментариев будет немало. Сегодня только поблагодарю судьбу за возможность быть частью этого Суда и обращу внимание на логику, которой руководствовался Суд при оценке конкретных жалоб и толковании Конвенции", – пишет судья.

Он обратил внимание, что Суд отметил, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы, и что характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления российского руководства относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии, на которых основан Совет Европы.

Суд отметил, что ни в одном из предыдущих конфликтов, которые им рассматривались, не было столь единодушного осуждения со стороны международного сообщества вопиющего пренебрежения государства-ответчика к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, а также столь четких мер, принятых Советом Европы для осуждения неуважения этого государства к основополагающим ценностям Совета Европы.

"Суд также отметил, что его задача ограничивается оценкой соответствия действий государства-ответчика основным гарантиям, закрепленным в Конвенции и ее Протоколах, которые истолковываются, в частности, с учетом их задачи – реализации целей и идеалов Совета Европы путем утверждения мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве", – отметил Николай Гнатовский.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в большом межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и сбития рейса MH17.

В 2023 году ЕСПЧ признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе – точкой отсчета стало 11 мая 2014 года.