Дуда поскаржився, що союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі

Польський президент Анджей Дуда в останньому інтервʼю на посаді критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

Його слова наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.

"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення", – заявив президент Польщі.

"Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – додав він.

Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.

"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.

Раніше Анджей Дуда висловив переконання, що його наступник Кароль Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду змінить погляд на Україну.

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