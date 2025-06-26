Дуда вважає, що Навроцький на посаді президента змінить ставлення до України

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його наступник Кароль Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд з іншої перспективи, ніж під час виборчої кампанії.

Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, відповідаючи на запитання кореспондента BBC Україна, передає "Європейська правда"

Дуда зазначив, що під час свого перебування на посаді весь час робив те, що в такій ситуації повинен був робити відповідальний президент Польщі, який став свідком російської агресії проти сусідньої держави, свідком того, що російська армія чинить в Україні.

"Водночас якщо йдеться про Кароля Навроцького, сьогодні обраного президента, невдовзі президента, то з кабінету президента все має інакший вигляд", – сказав Дуда.

За його словами, коли Навроцький опиниться на робочому місці президента Польщі і подивиться на світ з цієї унікальної, єдиної у своєму роді перспективи, "буде зовсім інша ситуація, ніж президентська виборча кампанія".

"Це інший рівень політичної напруги, це, зрештою, інші обов’язки – які у тебе з’являються після того, як ти складаєш присягу президента Польщі. Тому я щодо цього спокійний", – зазначив президент Польщі.

На початку червня Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Під час кампанії Навроцький казав, що не підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу.

Дуда підтримує вступ України до ЄС і НАТО, вважаючи це важливим для безпеки та стабільності регіону. Натомість Навроцький раніше висував Києву умови для вступу в ЄС та обіцяв блокувати членство України у НАТО.

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