Трамп каже, що ядерні субмарини США перебувають неподалік берегів РФ, як він анонсував

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні субмарини США перебувають неподалік території РФ – після того, як анонсував такий крок у відповідь на погрози експрезидента Дмитрія Медведєва.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У неділю у спілкуванні зі ЗМІ Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території РФ сказав, що вони "вже у регіоні".

"Я вже робив заяву, і відповідь – вони перебувають у регіоні, там, де мають бути", – сказав президент США без подальших уточнень.

1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.

Після того у суботу він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.

Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Також президент США повідомив, що його спецпосланець Стів Віткофф вирушить до РФ цього тижня – 6 або 7 серпня.