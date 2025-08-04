Трамп розповів, коли Віткофф поїде до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф приїде з візитом до Росії цього тижня – 6 або 7 серпня.

Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Трампа свідчить про те, що візит Віткоффа відбудеться незадовго до завершення дедлайну, який очільник Білого дому дав кремлівському правителю Владіміру Путіну, і термін якого спливе 8 серпня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо поїздки Віткоффа до Росії, Трамп зазначив: "Мабуть, наступного тижня, в середу або в четвер (Віткофф. – Ред.) поїде до Росії. Вони хотіли б з ним побачитися. Вони попросили про зустріч".

На запитання, що Росія може зробити, щоб уникнути загрози санкцій, президент США відповів: "Укласти угоду, яка покладе край вбивствам людей".

Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Перед цим Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для миру в Україні.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер висловлював переконання, що американський президент може зупинити здатність Росії фінансувати війну.