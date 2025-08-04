Трамп заявил, что ядерные подводные лодки США находятся недалеко от РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные подводные лодки США находятся недалеко от территории РФ – после того, как анонсировал такой шаг в ответ на угрозы экс-президента Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в общении со СМИ Трамп на вопрос о развертывании американских подводных лодок у территории РФ сказал, что они "уже в регионе".

"Я уже делал заявление, и ответ – они находятся в регионе, там, где должны быть", – сказал президент США без дальнейших уточнений.

1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.

После этого в субботу он сказал, что подводные лодки уже находятся ближе к России.

Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Также президент США сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в РФ на этой неделе – 6 или 7 августа.