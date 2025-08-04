Президент Чехії вважає, що окупованим регіонам досить лише захотіти повернутись у склад України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що підвищення життєвих стандартів в Україні після війни як наслідок вступу в ЄС стане сигналом для жителів окупованих територій, що в Україні їм краще, ніж в Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає "Європейська правда".

Президент Чехії дав зрозуміти, що нібито не збройний контроль Росії забезпечує окупацію українських територій, а те, що мешканцям цих територій "краще в Росії".

"Якщо ми зможемо разом з Україною відновити її суверенітет над максимально можливою частиною її території, якщо після війни Україна стане членом Європейського Союзу, увійде в єдиний європейський ринок, буде відбудовуватися, життєві стандарти в Україні зростуть, це буде гарним сигналом для жителів окупованих територій, і вони зрозуміють, що в Україні їм буде набагато краще, ніж в Росії", – сказав Павел.

"Росія, попри всі аргументи, не дбає про цих людей так, як вона дбає про своїх громадян у Росії. На мою думку, окуповані регіони є своєрідним тягарем для Росії, їх використовують здебільшого як політичний інструмент", – зазначив він.

На запитання, чи Росія дозволить їм просто так піти, Павел відповів, що рано чи пізно це станеться:

"Ми не знаємо, який режим буде у Росії через 20-30 років. Владімір Путін там не назавжди. Навіть у Росії люди хочуть мати гідне життя, гарні стандарти життя, подорожувати, навчатися, вести бізнес з рештою світу. Не думаю, що більшість російського населення радіє ізоляції".

За його словами, з погляду міжнародного права окупацію, навіть тимчасову, важко прийняти.

"Але дивімось на речі реально. Які альтернативи ми маємо? Ми збираємося воювати з Росією нескінченно? Такий підхід коштуватиме нам більшої кількості життів і завдасть величезного удару нашим економікам. Нам треба з чогось почати", – сказав президент Чехії, говорячи про необхідність залучити Росію за стіл переговорів.

У цьому ж інтерв'ю президент Чехії дав зрозуміти, що вважає тимчасову російську окупацію українських територій прийнятною ціною її виживання як суверенної держави.

На початку липня Павел заявляв, що не згоден з твердженням, що Росія зараз "перемагає у війні" проти України.