Президент Чехии считает, что оккупированным регионам нужно лишь захотеть вернуться в состав Украины

Президент Чехии Петр Павел считает, что повышение жизненных стандартов в Украине после войны как следствие вступления в ЕС станет сигналом для жителей оккупированных территорий, что в Украине им лучше, чем в России.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Президент Чехии дал понять, что якобы не вооруженный контроль России обеспечивает оккупацию украинских территорий, а то, что жителям этих территорий "лучше в России".

"Если мы сможем вместе с Украиной восстановить их суверенитет над максимально возможной частью их территории, если после войны Украина станет членом Европейского Союза, войдет в единый европейский рынок, будет отстраиваться, жизненные стандарты в Украине вырастут, это будет хорошим сигналом для жителей оккупированных территорий, и они поймут, что в Украине им будет гораздо лучше, чем в России", – сказал Павел.

"Россия, несмотря на все их аргументы, не заботится об этих людях так, как она заботится о своих гражданах в России. По моему мнению, оккупированные регионы являются своеобразным бременем для России, их используют в основном как политический инструмент", – отметил он.

На вопрос, позволит ли Россия им просто так уйти, Павел ответил, что рано или поздно это произойдет:

"Мы не знаем, какой режим будет в России через 20-30 лет. Владимир Путин там не навсегда. Даже в России люди хотят иметь достойную жизнь, хорошие стандарты жизни, путешествовать, учиться, вести бизнес с остальным миром. Не думаю, что большинство российского населения радуется изоляции".

По его словам, с точки зрения международного права оккупацию, даже временную, трудно принять.

"Но давайте смотреть на вещи реально. Какие альтернативы у нас есть? Мы собираемся воевать с Россией бесконечно? Такой подход будет стоить нам большего количества жизней и нанесет огромный удар нашим экономикам. Нам надо с чего-то начать", – сказал президент Чехии, говоря о необходимости привлечь Россию за стол переговоров.

В этом же интервью президент Чехии дал понять, что считает временную российскую оккупацию украинских территорий приемлемой ценой ее выживания как суверенного государства.

В начале июля Павел заявлял, что не согласен с утверждением, что Россия сейчас "побеждает в войне" против Украины.