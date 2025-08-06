ЗМІ: спецпосланець Трампа вже прибув до Москви
Спецпосланець президента США Стів Віткофф вже прибув до російської столиці Москви з візитом.
Про це агентству Reuters повідомили джерела, інформує "Європейська правда".
Як зазначає агентство, в аеропорту спецпосланця Дональда Трампа зустрічав представник господаря Кремля з питань інвестицій Кирил Дмитрієв.
Співрозмовник Reuters поінформував, що на середу у Віткоффа заплановані зустрічі з російським керівництвом.
Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.
Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації, йшлося у публікації.
Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.