ЗМІ: спецпосланець Трампа вже прибув до Москви

Спецпосланець президента США Стів Віткофф вже прибув до російської столиці Москви з візитом.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначає агентство, в аеропорту спецпосланця Дональда Трампа зустрічав представник господаря Кремля з питань інвестицій Кирил Дмитрієв.

Співрозмовник Reuters поінформував, що на середу у Віткоффа заплановані зустрічі з російським керівництвом.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації, йшлося у публікації.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.