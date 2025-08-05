Bloomberg: РФ може погодитись на "повітряне перемирʼя", аби задовольнити Трампа

Кремль розглядає кілька варіантів поступок президенту США Дональду Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Про це агентство Bloomberg дізналось від неназваних співрозмовників у РФ, пише "Європейська правда".

За даними Bloomberg, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного врегулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій США.

"Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації – за умови, що Україна також підпише угоду", – пише агентство з посиланням на одне з джерел.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що анонсований візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви "дає останній шанс для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі".

Вони ж додають, що цілі Владіміра Путіна у війні проти України не змінились, і на повне припинення вогню Росія й досі не погоджується.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.