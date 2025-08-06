СМИ: спецпосланник Трампа уже прибыл в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже прибыл в российскую столицу Москву с визитом.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, информирует "Европейская правда".

Как отмечает агентство, в аэропорту спецпосланника Дональда Трампа встречал представитель хозяина Кремля по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Собеседник Reuters сообщил, что на среду у Уиткоффа запланированы встречи с российским руководством.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок Трампу, касающихся его попыток завершить российскую полномасштабную агрессию против Украины.

Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации, говорилось в публикации.

В последние недели Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.