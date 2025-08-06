Єврокомісарка з питань розширення привітала довгоочікуване призначення глави БЕБ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.

Про це Кос написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила єврокомісарка, призначення керівника БЕБ є важливою реформою, яку активно підтримує ЄС.

"ЄС підтримує цей крок на шляху до зміцнення інститутів та членства в ЄС. Прогрес має тривати", – підкреслила вона.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".