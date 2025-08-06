Еврокомиссар по вопросам расширения приветствовала долгожданное назначение главы БЭБ
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала назначение руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который победил по итогам конкурса.
Об этом Кос написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Как отметила еврокомиссар, назначение руководителя БЭБ является важной реформой, которую активно поддерживает ЕС.
"ЕС поддерживает этот шаг на пути к укреплению институтов и членства в ЕС. Прогресс должен продолжаться", – подчеркнула она.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.
Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.
На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.
Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".
Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".