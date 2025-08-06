У Латвії вп’яте виставили на аукціон Будинок Москви, виторг з якого хочуть передати Україні

Латвійське державне агентство Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) вже п'ятий аукціон поспіль пропонує купити так званий Будинок Москви на вулиці Маріяс в Ризі зі стартовою ціною в 2,142 мільйона євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Аукціон розпочнеться в п'ятницю, 8 серпня, і завершиться 8 вересня 2025 року о 13.00. Стартова ціна лота, до якого входить будівля, встановлена в розмірі 2,142 мільйона євро (з кроком на підвищення в 10 тисяч).

Востаннє ціна була знижена перед аукціоном у лютому 2025 року, об'єкт був виставлений на продаж за 2,142 млн євро.

Законопроєкт про конфіскацію Будинку Москви в Москви (право власності на будівлю було закріплено на ім'я департаменту міського майна столиці РФ) Сейм в остаточному читанні прийняв у січні 2024 року.

Метою законопроєкту про відчуження об'єкта вказувалося забезпечення безпеки Латвійської держави, в тому числі запобігання і своєчасне усунення загроз демократичному державному устрою.

Повідомлялося, що Служба держбезпеки встановила, що після 24 лютого 2022 року приміщення будівлі, як і раніше, здаються в оренду особам, в діяльності яких вбачаються ознаки підтримки агресивної зовнішньої політики РФ, і, оскільки там здійснюється ворожа і шкідлива діяльність, Латвія зобов'язана діяти активно.

У березні 2024 року було вирішено, що Латвія продасть з аукціону земельну ділянку у Ризі та розташований на ній Будинок Москви, який вважався символом російської політики щодо співвітчизників та був націоналізований за рішенням латвійського Сейму.

Кошти, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України.

Перший аукціон розпочався в серпні 2024 року, але вже тоді в компанії нерухомості Latio припускали, що, найімовірніше, доведеться проводити повторні.