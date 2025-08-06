В Латвии в пятый раз выставили на аукцион Дом Москвы, выручку от которого хотят передать Украине

Латвийское государственное агентство Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) уже пятый аукцион подряд предлагает купить так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге со стартовой ценой в 2,142 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Аукцион начнется в пятницу, 8 августа, и завершится 8 сентября 2025 года в 13:00. Стартовая цена лота, в который входит здание, установлена в размере 2,142 млн евро (с шагом на повышение в 10 тысяч).

Последний раз цена была снижена перед аукционом в феврале 2025 года, объект был выставлен на продажу за 2,142 млн евро.

Законопроект о конфискации Дома Москвы в Москвы (право собственности на здание было закреплено на имя департамента городского имущества столицы РФ) Сейм в окончательном чтении принял в январе 2024 года.

В качестве цели законопроекта об отчуждении объекта указывалось обеспечение безопасности Латвийского государства, в том числе предотвращение и своевременное устранение угроз демократическому государственному устройству.

Сообщалось, что Служба госбезопасности установила, что после 24 февраля 2022 года помещения здания по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики РФ, и, поскольку там осуществляется враждебная и вредная деятельность, Латвия обязана действовать активно.

В марте 2024 года было решено, что Латвия продаст с аукциона земельный участок в Риге и расположенный на нем Дом Москвы, который считался символом российской политики в отношении соотечественников и был национализирован по решению латвийского Сейма.

Средства, полученные на аукционе, планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.

Первый аукцион начался в августе 2024 года, но уже тогда в компании недвижимости Latio предполагали, что, скорее всего, придется проводить повторные.