Сейм Латвії постановив націоналізувати Будинок Москви у Ризі через загрози нацбезпеці

У четвер, 11 січня, Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив рішення, що обумовлює процес перейняття в державну власність Будинку Москви – будівлі в Ризі на вулиці Маріяс 7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, не брали участі в голосуванні 9 депутатів.

Розгляд законопроєкту ініціювала Комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Аргументи на користь націоналізації будівлі: під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в Будинку Москви відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці. Ліквідація Будинку Москви, який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії, заявили автори ініціативи.

Подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд – не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

Права володіння на Будинок Москви закріплені за Департаментом власності міста Москви. Обов'язок юридичного представництва історично належав АТ Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, що належить Департаменту власності міста Москви. З 10 березня 2020 року права належать представництву іноземного комерсанта – унітарному підприємству міста Москви "Московський центр міжнародного співробітництва", за яким у Земельній книзі закріплено майнові права на невизначений час. Структури обох юридичних формувань пов'язані безпосередньо з впливом міста Москви, сказано в анотації до законопроєкту.

Департамент власності міста Москви – структурний підрозділ, що перебуває в підпорядкуванні уряду міста Москви. А урядом керує мер Москви Сергєй Собянін.

Своєю чергою, фактичним власником "Московського центру міжнародного співробітництва" вважається президент Росії Владімір Путін. 25 лютого 2022 року Собянін і Путін були занесені до санкційних списків ЄС і Бюро контролю за іноземним капіталом США.

21 і 22 грудня минулого року Служба держбезпеки Латвії проводила кримінально-процесуальні дії в Будинку Москви – "у зв'язку з можливим порушенням санкцій ЄС проти Росії".

Нагадаємо, раніше Служба держбезпеки Латвії відкрила кримінальне провадження проти представників зареєстрованого в країні підприємства за підозрою у постачанні до РФ електроніки для використання у військових цілях.