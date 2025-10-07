Як радикали намагаються повалити владу ЄС і чи є загроза звільнення Урсули фон дер Ляєн

Одне з повноважень Європейського парламенту, що забезпечують його вплив у структурі ЄС – це право висловити недовіру Єврокомісії і відправити у відставку весь її склад, включно з президентом (чи президенткою). Втім, донедавна євродепутати дуже рідко використовували цей механізм.

Однак 2025 рік відкрив у цьому питанні нову еру.

10 липня Комісія вже пережила вотум недовіри, а цього тижня буде ще дві спроби звільнити Урсулу фон дер Ляйєн.

І, схоже, вони не будуть останніми.

Детально про те, хто і як намагається повалити Єврокомісію і чи є в них шанси, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" (зі Страсбурга) Тетяни Висоцької Орбан та комуністи проти Урсули фон дер Ляєн: чи зможуть "збити" проукраїнську очільницю ЄК. Далі – стислий її виклад.

Одразу слід зауважити: відправити у відставку Європейську комісію непросто. Щоб голосування за вотум недовіри Комісії було результативним потрібні голоси як мінімум 361 євродепутата (зараз у складі Європарламенту 720 депутатів).

І навіть якщо прибічники зміни влади у ЄС матимуть таку кількість голосів, їхнім противникам достатньо просто прийти до зали і проголосувати "ні" або "утримався", щоби поріг для ухвалення рішення додатково зріс. А зібрати дві третини голосів – потребує "залізобетонних" підстав.

Опоненти фон дер Ляєн у нинішньому складі ЄП не мають такої підтримки; натомість її соратники – численні.

Отже, результат голосування 9 жовтня можна передбачити з певністю: цього разу Урсула встоїть.

Але це точно буде не остання спроба її звільнити, адже ініціювати вотум недовіри легко.

У той час як мейнстримні партії готові йти на поступки і захищати стабільність Єврокомісії, навіть не підтримуючи її – між прибічниками відставки подібної єдності немає.

Це не випадково, що 9 жовтня Європарламент голосуватиме відразу два вотуми недовіри. Річ у тім, що автори подань представляють протилежні політичні полюси, ультралівий та ультраправий.

І хоча радикальні партії навіть спільно не мають шансів повалити Єврокомісію – важливо буде те, скільки голосів вони зберуть та скільки депутатів проголосують "проти". Бо це засвідчить, як змінюється ставлення до Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті. На попередньому вотумі у липні відставку Єврокомісії підтримали 175 євродепутатів, проти проголосували 360 і 18 утрималися.

Липнева спроба висловлення недовіри Європейській комісії базувалася на претензіях убік фон дер Ляєн щодо її відмови оприлюднити приватне sms-листування з очільником фармкомпанії Pfizer у 2021 році, яке вона вела перед укладенням угоди на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Зараз обидва заявники – як крайньоліві, так і крайньоправі – роблять наголос, серед іншого, на непрозоро укладених великих торговельних угодах ЄС зі Сполученими Штатами та державами Латинської Америки (MERCOSUR) і виключення інших інституцій ЄС з цього процесу. Цьому присвячена значна частина обґрунтування обох вотумів недовіри.

Але інші претензії до Урсули фон дер Ляєн – суттєво відмінні.

Так, "Патріоти за Європу" критикують "помилкову екологічну політику Європейської комісії", а також висувають претензії щодо міграційного ризику.

"Ліві" своєю чергою згадують гуманітарну катастрофу в Газі (Євросоюз не призупинив Угоду про асоціацію ЄС–Ізраїль і не запровадив санкції), а також згадують "зниження соціальних прав та кризу житла в усьому ЄС".

Увечері в понеділок, 6 жовтня, під час тривалих дебатів Урсула фон дер Ляєн наголосила: розбрат у ЄС грає на руку володарю Кремля Путіну.

Європа не потрапить у цю пастку і продовжить діяти спільно – впевнено заявила Урсула фон дер Ляєн.

Голосування щодо вотумів недовіри (точніше, проти них), що відбудеться у четвер, має стати гарним доказом того, що в ЄС дійсно панує єдність. Утім, популісти та представники крайніх частин політичного спектра у нинішньому складі ЄП є достатньо сильними для того, щоби постійно піддавати це сумніву.

Докладніше – Тетяни Висоцької Орбан та комуністи проти Урсули фон дер Ляєн: чи зможуть "збити" проукраїнську очільницю ЄК.