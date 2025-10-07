Орбан та комуністи проти Урсули фон дер Ляєн: чи зможуть "збити" проукраїнську очільницю ЄК

Цього разу Урсула фон дер Ляєн втримає штурвал виконавчої влади ЄС, але частота виникнення проблем змушує непокоїтися. Фото під час її виступу на дебатах щодо вотуму недовіри 6 вересня 2025 року

Одне з повноважень Європейського парламенту, що забезпечують його вплив у структурі ЄС – це право висловити недовіру Єврокомісії і відправити у відставку весь її склад, включно з президентом (чи президенткою). Втім, донедавна євродепутати дуже рідко використовували цей механізм.

За 67 років від створення першої Комісії і до цього року в ЄП лише вісім разів ініціювали такий вотум недовіри і жодне голосування не було успішним (хоча одного разу, у 1999-му, тиск все ж змусив Комісію піти у відставку добровільно). Востаннє – якщо не рахувати нинішній рік – цей механізм задіяли понад 10 років тому, у 2014-му.

Однак 2025 рік відкрив у цьому питанні нову еру.

10 липня Комісія вже пережила вотум недовіри, який провалився – але євродепутатів це не зупинило.

А цього тижня буде ще дві спроби звільнити Урсулу фон дер Ляйєн.

І, схоже, вони не будуть останніми.

У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент голосуватиме одразу за два подання щодо вотуму недовіри Європейській комісії.

Автори документів належать до протилежних політичних полюсів – група "Ліві" та крайньоправі "Патріоти за Європу". Остання має стійкий імідж "антиукраїнської", адже її створили за ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а до її складу увійшли також інші партії, скептичні щодо європерспектив України – зокрема, французьке "Національне об’єднання".

До слова, попередню спробу недовіри Єврокомісії також ініціювали ультраправі, того разу румунські.

Нове голосування, як і попереднє, має стати невдалим для ворогів чинної президентки Єврокомісії, адже ключові групи у Європарламенті воліють зберегти Урсулу фон дер Ляєн на посаді. Але така частота голосувань про недовіру свідчить, що певні проблеми є. У цій статті ми пояснюємо деталі.

Що треба, щоб повалити Єврокомісію

Одразу слід зауважити: відправити у відставку Європейську комісію непросто. Щоб голосування за вотум недовіри Комісії було результативним, треба, щоб його підтримали дві третини від присутніх у сесійній залі євродепутатів, які взяли участь у голосуванні, і щоб кількість голосів складала більшість від обраних членів Європарламенту. Тобто потрібні голоси як мінімум 361 євродепутата (зараз у складі ЄП 720 депутатів).

І навіть якщо прибічники зміни влади у ЄС матимуть таку кількість голосів, їхнім противникам достатньо просто прийти до зали і проголосувати "ні" або "утримався", щоби поріг для ухвалення рішення додатково зріс. А зібрати дві третини голосів – потребує "залізобетонних" підстав.

Опоненти фон дер Ляєн у нинішньому складі ЄП не мають такої підтримки; натомість її соратники – численні. Група Європейської народної партії, до якої належить президентка ЄК, має 188 членів, соціал-демократи – 136, група лібералів Renew – 75. Разом: 399, що вже дає певний спокій.

І навіть серед "опозиційних" фракцій звучать голоси на її захист.

"Є вдосталь причин критикувати Урсулу фон дер Ляєн, але немає причин розраховувати, що наступник точно буде кращим за чинну президентку Єврокомісії", – цитують європейські медіа очільника фракції німецьких "зелених" у парламенті Еріка Марквардта. Президентка ЄК може розраховувати і на частину голосів консерваторів – принаймні на 24 "штики" однопартійців Джорджі Мелоні тощо.

Отже, результат голосування 9 жовтня можна передбачити з певністю: цього разу Урсула встоїть.

Але це точно буде не остання спроба її звільнити.

Адже ініціювати вотум недовіри легко: треба зібрати підписи лише 72 з 720 депутатів Європарламенту. Можна навіть робити цю вправу дуже часто, і єдине обмеження, яке наразі має ЄП – це те, що для голосування частіше ніж раз на два місяці треба 144 підписи, тобто вдвічі більше.

Цим і користуються радикальні групи, і будуть демонструвати цей трюк і в майбутньому. Причини – знайдуться.

Ворожнеча між противниками України (та Урсули фон дер Ляєн)

У той час як мейнстримні партії готові йти на поступки і захищати стабільність Єврокомісії, навіть не підтримуючи її – між прибічниками відставки подібної єдності немає.

Це не випадково, що 9 жовтня Європарламент голосуватиме відразу два вотуми недовіри. Річ у тім, що автори подань щодо відставки фон дер Ляєн та її комісії не підтримують одне одного (що не дивно, адже вони представляють протилежні політичні полюси, ультралівий та ультраправий).

Співавторка ультралівого подання про вотум недовіри, француженка Манон Обрі, вже заявила, що не підтримає ініціативу, внесену групою "Патріоти за Європу". "Ми, звісно, не будемо голосувати за ультраправий вотум", – сказала вона, пояснюючи свою позицію його антимігрантським спрямуванням. Обрі очолює групу "Ліві", до якої входять також кілька комуністичних партій або партій-нащадків комуністів.

Більш схильний до компромісу очільник "Патріотів за Європу" – теж француз Жордан Барделла.

Він не виключив, що його група проголосує за подання "Лівих", особливо якщо їхнє власне подання зазнає поразки. Зауважимо, що саме так і має статися, адже вимога про вотум недовіри від "Патріотів" стоїть у плані голосування Європарламенту на четвер, 9 жовтня, першою, бо вона була зареєстрована в секретаріаті ЄП на кілька днів раніше, ніж вимога "Лівих".

І хоча радикальні партії навіть спільно не мають шансів повалити Єврокомісію – важливо буде те, скільки голосів вони зберуть та скільки депутатів проголосують "проти". Бо це засвідчить, як змінюється ставлення до Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті. На попередньому вотумі у липні відставку ЄК підтримали 175 євродепутатів, проти проголосували 360 і 18 утрималися.

У чому звинувачують фон дер Ляєн

Попередня провальна спроба висловлення недовіри Європейській комісії, за якою ми всі спостерігали у липні 2025-го, базувалася на претензіях убік фон дер Ляєн щодо її відмови оприлюднити приватне sms-листування з очільником фармкомпанії Pfizer у 2021 році, яке вона вела перед укладенням угоди на закупівлю вакцин від коронавірусу.

(Більше про це можна прочитати у матеріалі "ЄвроПравди": Атака на Урсулу: чим завершилася перша спроба "друзів Путіна" обезголовити ЄС)

Зараз обидва заявники – як крайньоліві, так і крайньоправі – роблять наголос, серед іншого, на непрозоро укладених великих торговельних угодах ЄС зі Сполученими Штатами та державами Латинської Америки (MERCOSUR) і виключення інших інституцій ЄС з цього процесу. Цьому присвячена значна частина обґрунтування обох вотумів недовіри.

Але інші претензії до Урсули фон дер Ляєн – суттєво відмінні.

Так, "Патріоти за Європу" критикують "помилкову екологічну політику Європейської комісії", через яку конкурентоспроможність та економічне зростання Європи послідовно знижуються, та те, що Комісія, мовляв, неодноразово перевищувала свої повноваження.

А ще вони висувають претензії щодо міграційного ризику. "Дотепер Європейська комісія не запропонувала належних рішень для зупинення нелегальної міграції до Європейського Союзу, що суттєво підриває безпеку європейських громадян", – наголошують так звані "Патріоти".

"Ліві" своєю чергою згадують гуманітарну катастрофу в Газі – і закидають Урсулі фон дер Ляєн те, що Євросоюз не призупинив Угоду про асоціацію ЄС–Ізраїль і не запровадив санкції, "на відміну від заходів, застосованих до Росії".

Також "Ліві" прогнозовано згадують "поглиблення соціальної кризи", зокрема "зниження соціальних прав та кризу житла в усьому ЄС".

Що відповіла Урсула

Увечері в понеділок, 6 жовтня, під час тривалих дебатів, які стали першим питанням до розгляду Європарламенту після відкриття сесії, Урсула фон дер Ляєн трималася впевнено, хоча й виглядала втомленою.

Вона наголосила:

розбрат у ЄС грає на руку володарю Кремля Путіну.

"Світ перебуває в найнебезпечнішому та найнестабільнішому стані за останні десятиліття… Від безрозсудних вторгнень у наш повітряний простір – до спроб економічного тиску. Від жорстоких нападів на Україну – до прямих загроз нашій власній безпеці. Європі загрожують зі Сходу. Її випробовують зсередини. А країни Глобального Півдня уважно спостерігають, що ми зробимо далі", – почала свій виступ фон дер Ляєн, закликавши ЄС до єдності.

"Погляньте на те, що сталося минулого тижня в Сочі, коли Путін виголосив свою щорічну промову на форумі "Валдай". Його слова варто уважно слухати. Він знову поклав провину за свою війну агресії в Україні на Європу. Він хизувався тим, що назвав "тріщинами в європейській будівлі", – підкреслила фон дер Ляєн.

"Путін не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому в цій справі", – додала вона. Варто зазначити, що прізвище "Орбан" у цьому контексті не прозвучало, але було розуміння, що йдеться саме про нього

Європа не потрапить у цю пастку і продовжить діяти спільно – впевнено заявила Урсула фон дер Ляєн.

Голосування щодо вотумів недовіри (точніше, проти них), що відбудеться у четвер, має стати гарним доказом того, що в ЄС дійсно панує єдність. Утім, популісти та представники крайніх частин політичного спектра у нинішньому складі ЄП є достатньо сильними для того, щоби постійно піддавати це сумніву.

Авторка: Тетяна Висоцька,

кореспондентка "Європейської правди", зі Страсбурга