Как радикалы пытаются свергнуть власть ЕС и есть ли угроза увольнения Урсулы фон дер Ляйен

Одно из полномочий Европейского парламента, обеспечивающих его влияние в структуре ЕС, – это право выразить недоверие Еврокомиссии и отправить в отставку весь ее состав, включая президента (или президентку). Впрочем, до недавнего времени евродепутаты очень редко использовали этот механизм.

Однако 2025 год открыл в этом вопросе новую эру.

10 июля Комиссия уже пережила вотум недоверия, а на этой неделе будет еще две попытки уволить Урсулу фон дер Ляйен.

И, похоже, они не будут последними.

Подробно о том, кто и как пытается свергнуть Еврокомиссию и есть ли у них шансы, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" (из Страсбурга) Татьяны Высоцкой Орбан и коммунисты против Урсулы фон дер Ляйен: смогут ли "сбить" проукраинскую главу ЕК. Далее – краткое изложение.

Сразу следует отметить: отправить в отставку Европейскую комиссию непросто. Чтобы голосование за вотум недоверия Комиссии было результативным, нужны голоса как минимум 361 евродепутата (сейчас в составе Европарламента 720 депутатов).

И даже если сторонники смены власти в ЕС будут иметь такое количество голосов, их противникам достаточно просто прийти в зал и проголосовать "нет" или "воздержался", чтобы порог для принятия решения дополнительно вырос. А собрать две трети голосов – требует "железобетонных" оснований.

Оппоненты фон дер Ляйен в нынешнем составе ЕП не имеют такой поддержки; зато ее соратники – многочисленны.

Итак, результат голосования 9 октября можно предсказать с уверенностью: на этот раз Урсула устоит.

Но это точно будет не последняя попытка ее уволить, ведь инициировать вотум недоверия легко.

В то время как мейнстримные партии готовы идти на уступки и защищать стабильность Еврокомиссии, даже не поддерживая ее – между сторонниками отставки подобного единства нет.

Не случайно, что 9 октября Европарламент будет голосовать сразу два вотума недоверия. Дело в том, что авторы представлений представляют противоположные политические полюса, ультралевый и ультраправый.

И хотя радикальные партии даже совместно не имеют шансов свергнуть Еврокомиссию, важно будет то, сколько голосов они соберут и сколько депутатов проголосуют "против". Потому что это покажет, как меняется отношение к Урсуле фон дер Ляйен в Европарламенте. На предыдущем вотуме в июле отставку Еврокомиссии поддержали 175 евродепутатов, против проголосовали 360 и 18 воздержались.

Июльская попытка выразить недоверие Европейской комиссии была основана на претензиях в адрес фон дер Ляйен относительно ее отказа обнародовать частную sms-переписку с главой фармкомпании Pfizer в 2021 году, которую она вела перед заключением соглашения на закупку вакцин от коронавируса.

Сейчас оба заявителя – как крайне левые, так и крайне правые – делают акцент, среди прочего, на непрозрачно заключенных крупных торговых соглашениях ЕС с Соединенными Штатами и государствами Латинской Америки (MERCOSUR) и исключении других институтов ЕС из этого процесса. Этому посвящена значительная часть обоснования обоих вотумов недоверия.

Но другие претензии к Урсуле фон дер Ляйен – существенно отличаются.

Так, "Патриоты за Европу" критикуют "ошибочную экологическую политику Еврокомиссии", а также выдвигают претензии по поводу миграционного риска.

"Левые", в свою очередь, упоминают гуманитарную катастрофу в Газе (Евросоюз не приостановил Соглашение об ассоциации ЕС-Израиль и не ввел санкции), а также упоминают "снижение социальных прав и кризис жилья".

Вечером в понедельник, 6 октября, во время длительных дебатов Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: раздор в ЕС играет на руку владыке Кремля Путину.

Европа не попадет в эту ловушку и продолжит действовать сообща – уверенно заявила Урсула фон дер Ляйен.

Голосование по вотумам недоверия (точнее, против них), которое состоится в четверг, должно стать хорошим доказательством того, что в ЕС действительно царит единство. Впрочем, популисты и представители крайних частей политического спектра в нынешнем составе ЕП достаточно сильны для того, чтобы постоянно подвергать это сомнению.

Подробнее – Татьяны Высоцкой Орбан и коммунисты против Урсулы фон дер Ляйен: смогут ли "сбить" проукраинскую главу ЕК.