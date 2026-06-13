8,35 млрд євро від ЄС за реформи і боротьбу з корупцією: все про Ukraine Facility

Україна та Європейський союз готуються до зміни однієї з ключових програм реформ, за втілення яких береться офіційний Київ. Йдеться про так званий "План України", а також про його складову за назвою Ukraine Facility із переліком реформ, узгоджених між Україною і ЄС.

Причому Київ та Брюссель домовилися не лише про зміни списку реформ як такого, а й перегляд правил виплати європейської допомоги.

Про що домовилися – у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України. Далі – стислий її виклад.

Ці правила зміняться на користь Києва. Вже влітку ця коректива має принести Україні мінімум кількасот мільйонів євро, які у іншому разі були би безповоротно втрачені.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Євросоюзом на суму 90 млрд євро та на додаток до неї – окремий меморандум з умовами надання частини цієї суми.

Унікальність позики – не лише у сумі, яка є небаченою для Києва та надзвичайно високою навіть для самого Євросоюзу. Не менш важливо те, що Україна за жодних обставин не буде повертати ці гроші. Бо для нас це – безповоротна допомога.

З 90 млрд євро близько 60 млрд євро піде на оборонні потреби України і їх будуть перераховувати без жодних умов, а ще третина виплат – в обмін на реформи.

І частина з цих 30 млрд євро – а саме 8,5 млрд євро – прив’яжуть до механізму Ukraine Facility. Зараз Київ вже виконує цю програму, започатковану у 2023 році.

А оскільки тепер до неї додадуть велику суму грошей – то й перелік реформ змінять.

Зміни до Ukraine Facility цього тижня схвалив український уряд. В уряді не приховують, що дуже задоволені результатом переговорів.

"У Facility було багато кількісних індикаторів, на кшталт найняти Х суддів, і діяло правило: якщо ти виконав 99% і не виконали 1% то тобі не зараховується весь крок. В Єврокомісії погодилися. Зараз йдеться про можливість зарахувати часткове виконання – тобто, якщо індикатор виконано у значному обсязі", – розповіла заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Ще одна вагома зміна: ЄС погодився стимулювати Україну у разі проведення реформ з випередженням графіку: якщо Україна виконає щось раніше, то і отримати гроші зможе раніше.

Крім того, тепер і програма Ukraine Facility прив’язана до інтеграції України до ЄС. Тобто Євросоюз "платитиме" саме за рух України до вступу.

Раніше, наприклад, кошти в рамках Ukraine Facility могли піти на адаптацію військових до цивільного життя, або на забезпечення житлом вразливих груп населення. Тепер допомога ЄС концентрується на змінах, які наближають Україну до членства, але стикаються з політичним опором, зокрема у Верховній Раді.

Зокрема, умовами надання грошей Україні стане більша частина (8 з 10 пунктів) так званого "плану Качки-Кос" щодо реформ у сферах правосуддя та протидії корупції. Наприклад, схвалення закону про реформування Державного бюро розслідування дасть Україні 124 млн євро, ухвалення притомної антикорупційної стратегії – ще 390 млн євро.

Сумарно "вартість" реформ у рамках плану Качки-Кос для бюджету України (або ціна уникнення цих реформ) сягатиме, імовірно, під два мільярди євро. Це на додаток до того, о ці пункти є обов’язщковими для продовження переговорів про вступ до ЄС у принципі.

Утім, лишається питання, чи буде ЄС толерувати схвалення Україною реформ, які виконують вимоги лише номінально. Так, як сталося із законом про декларації суддів, на який Брюссель дав добро, "рятуючи" гроші для України – але це лише погіршило ситуацію.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України.