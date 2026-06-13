8,35 млрд евро от ЕС за реформы и борьбу с коррупцией: всё о Ukraine Facility

Украина и Европейский союз готовятся к изменению одной из ключевых программ реформ, за реализацию которых берется официальный Киев. Речь идет о так называемом "Плане Украины", а также о его составляющей под названием Ukraine Facility с перечнем реформ, согласованных между Украиной и ЕС.

Причем Киев и Брюссель договорились не только об изменениях в списке реформ как таковом, но и о пересмотре правил выплаты европейской помощи.

О чем договорились – в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Больше денег в обмен на реформы. Какие требования ЕС добавил в программу финансирования Украины. Далее – краткое изложение.

Эти правила изменятся в пользу Киева. Уже летом эта корректировка должна принести Украине как минимум несколько сотен миллионов евро, которые в противном случае были бы безвозвратно утрачены.

Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на сумму 90 млрд евро и в дополнение к нему – отдельный меморандум с условиями предоставления части этой суммы.

Уникальность займа – не только в сумме, которая является невиданной для Киева и чрезвычайно высокой даже для самого Евросоюза. Не менее важно то, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет возвращать эти деньги. Потому что для нас это – безвозвратная помощь.

Из 90 млрд евро около 60 млрд евро пойдет на оборонные нужды Украины, и их будут перечислять без каких-либо условий, а еще треть выплат – в обмен на реформы.

И часть из этих 30 млрд евро – а именно 8,5 млрд евро – привяжут к механизму Ukraine Facility. Сейчас Киев уже выполняет эту программу, запущенную в 2023 году.

А поскольку теперь к ней добавят большую сумму денег – то и перечень реформ изменят.

Изменения в Ukraine Facility на этой неделе одобрило украинское правительство. В правительстве не скрывают, что очень довольны результатом переговоров.

"В Facility было много количественных индикаторов, вроде нанять Х судей, и действовало правило: если ты выполнил 99% и не выполнил 1%, то тебе не засчитывается весь шаг. В Еврокомиссии согласились. Сейчас речь идет о возможности засчитать частичное выполнение – то есть, если показатель выполнен в значительном объеме", – рассказала заместитель министра экономики Дарья Марчак.

Еще одно важное изменение: ЕС согласился стимулировать Украину в случае проведения реформ с опережением графика: если Украина выполнит что-то раньше, то и получить деньги сможет раньше.

Кроме того, теперь и программа Ukraine Facility привязана к интеграции Украины в ЕС. То есть Евросоюз будет "платить" именно за продвижение Украины к вступлению.

Ранее, например, средства в рамках Ukraine Facility могли быть направлены на адаптацию военных к гражданской жизни или на обеспечение жильем уязвимых групп населения. Теперь помощь ЕС концентрируется на изменениях, которые приближают Украину к членству, но сталкиваются с политическим сопротивлением, в частности в Верховной Раде.

В частности, условиями предоставления денег Украине станет большая часть (8 из 10 пунктов) так называемого "плана Качки-Кос" по реформам в сферах правосудия и противодействия коррупции. Например, одобрение закона о реформировании Государственного бюро расследований даст Украине 124 млн евро, принятие адекватной антикоррупционной стратегии – еще 390 млн евро.

В целом "стоимость" реформ в рамках плана Качки-Кос для бюджета Украины (или цена избежания этих реформ) достигнет, вероятно, почти двух миллиардов евро. Это в дополнение к тому, что эти пункты являются обязательными для продолжения переговоров о вступлении в ЕС в принципе.

Впрочем, остается вопрос, будет ли ЕС терпеть принятие Украиной реформ, которые выполняют требования лишь номинально. Так, как произошло с законом о декларациях судей, на который Брюссель дал добро, "спасая" деньги для Украины – но это только ухудшило ситуацию.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Больше денег в обмен на реформы. Какие требования ЕС добавил в программу финансирования Украины.