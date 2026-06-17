Прем'єр Франції доручив міністрам проводити тести на наркотики у своїх офісах

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив своїм міністрам проводити вибіркові тести на наркотики серед своїх співробітників з метою виявлення можливого вживання заборонених речовин в уряді.

З відповідним розпорядженням очільника французького уряду ознайомилось агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

У документі, датованому вівторком, прем’єр-міністр звертається до членів свого уряду з проханням "організувати…раптові та обов’язкові перевірки у формі тестів на слину" у своїх відомствах серед високопосадовців, а також серед службовців, які мають доступ до "конфіденційної інформації" або володіють "допуском", зокрема у сферах оборони та безпеки.

Він аргументує це тим, що вживання наркотиків державними службовцями "становить, окрім загрози для них самих та впливу на службу, особисту вразливість, якою можуть скористатися групи тиску, злочинні угруповання або маніпулятори, що прагнуть втрутитися".

Тому "потрібна найвища пильність", наголосив Лекорню.

Коментуючи це розпорядження, співрозмовник агентства в оточенні прем’єра заявив, що держава "не може проводити чітку політику проти наркотрафіку та його наслідків у суспільстві, не ставлячи до себе таких самих вимог".

"Це вимога бути зразком для наслідування та забезпечувати безпеку, пропорційну покладеним обов’язкам", – додав співрозмовник.

Міністри складуть перелік посад, "які можуть підлягати регулярному тестуванню", у рамках плану дій, який буде подано голові уряду "до 26 червня".

У разі позитивного результату міністри зможуть оцінити наслідки, "в тому числі дисциплінарні", та скерувати споживачів "до лікувальних закладів".

Агентство також з’ясувало, що близько двох тижнів тому в офісі прем’єр-міністра було організовано раптове тестування.

За даними видання Le Canard Enchaîné від 17 лютого, одного зі співробітників кабінету прем’єр-міністра – радника з питань сільського господарства, який обіймав цю посаду ще до приходу Лекорню, – наприкінці 2025 року довелося звільнити за вживання наркотиків.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що у Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті PEth-тести, що визначають кількість фосфатидилетанолу в крові і можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час, наприклад, у відпустці, що в деяких сферах призводить до санкцій з боку роботодавця.

А у Польщі президент Кароль Навроцький опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.