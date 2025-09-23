Навроцького критикують за нікотинову подушечку під час публічних заходів в ООН

Президент Польщі Кароль Навроцький опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок, у вечір церемоній до 80-річчя ООН, на камери потрапив момент, як Навроцький взяв у когось зі своєї команди невеликий пакунок, та згодом дістав щось із нього і поклав у рот. Найбільш схоже, що це так званий пауч, або ж нікотинова подушечка.

Публічна поява цих відеофрагментів спровокувала хвилю коментарів, переважно критичних, де вказали, що це виглядає як прояв неповаги до оточуючих з боку особи, що є найвищим представником держави.

В опозиції звинуватили президента у неналежній і несерйозній поведінці на публіці. Лідер лівих Томаш Трела назвав поведінку Навроцького "повним провалом".

Роман Гєртих з "Громадянської платформи" вдався до серйозніших закидів: "Будь-яка людина з тютюновою залежністю може якось вижити без нього кілька годин. Пан Навроцький не може без цього стимулянта навіть годину, тож вочевидь не придатний для виконання якихось публічних функцій. Те, що він вживає, то не тютюн".

"Ці кадри – це найкращий доказ, що у польських школах потрібні уроки здорового способу життя. Там є, серед іншого, розділ про боротьбу із залежностями", – написав депутат Богуслав Волощанський.

Проте деякі коментатори висловились на захист Навроцького, зауваживши, що колись у кімнатах урядових засідань стояли попільнички і курити сигари можна було не лише на перервах, та що це показово, якщо на сьомий тиждень на посаді президенту можуть висунути претензії лише за таку дрібницю.

Нагадаємо, у Навроцького не виключили зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

Президент України очікувано зустрінеться також з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку..