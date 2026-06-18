"ЄП пояснює": запускаємо щотижневу розсилку та запрошуємо підписатися
Новини — Четвер, 18 червня 2026, 11:32 —
"Європейська правда" починає готувати поштову розсилку, перший випуск якої вийде у четвер, 18 червня.
Про це повідомляє редакція видання.
Це буде перша поштова розсилка, зміст якої формуватиме редакція. Раніше від імені "ЄП" поширювали автоматичну щоденну новинну розсилку, у формуванні якої редакція не брала участі, її робота має припинитися.
Нова розсилка, що функціонуватиме на основі сервісу Substack, буде щотижневою і буде формуватися вручну силами редакції.
У четвер має бути поширений перший публічний випуск розсилки – тож запрошуємо підписуватися на неї за цим лінком.
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