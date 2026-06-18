"ЕП объясняет": запускаем еженедельную рассылку и приглашаем подписаться

"Европейская правда" начинает готовить почтовую рассылку, первый выпуск которой выйдет в четверг, 18 июня.

Об этом сообщает редакция издания.

Это будет первая почтовая рассылка, содержание которой будет формировать редакция. Ранее от имени "ЕП" распространяли автоматическую ежедневную новостную рассылку, в формировании которой редакция не участвовала, ее работа должна прекратиться.

Новая рассылка, которая будет функционировать на основе сервиса Substack, будет еженедельной и будет формироваться вручную силами редакции.

В четверг должен быть распространен первый публичный выпуск рассылки – так что приглашаем подписываться на нее по этой ссылке.