Представники польського бізнесу закликають Польщу та Україну до діалогу

Рада підприємництва Польщі звернулася з листом до польської та української влади, в якому закликає дві сторони до діалогу на тлі нового загострення у відносинах.

Про це йдеться у заяві Ради, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Представники польського бізнесу висловлюють занепокоєння через ескалацію напруженості у двосторонніх відносинах в останні тижні та дні. У заяві наголошується, що головним шляхом для подолання розбіжностей залишаються діалог та співпраця.

Представники Ради підприємництва нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році польське суспільство та польські підприємці "відкрили свої серця та домівки" для мільйонів біженців з України. Економіки двох країн стали тісно пов’язаними між собою, тому сторони мають працювати над послабленням напруженості, йдеться в заяві.

"Майже мільйон українських працівників та підприємців є невід’ємною частиною польської економічної системи, а Польща сьогодні є найважливішим торговельним партнером України. Цей капітал довіри не можна змарнувати. Рада з питань підприємництва закликає владу Польщі та України вживати заходів, спрямованих на зменшення напруженості та зміцнення економічної й інституційної співпраці", – додали у Раді.

Представники бізнесу наголошують, що спільні інтереси Польщі та України "значно переважають ті розбіжності, що нас розділяють". Рада з питань підприємництва також заявила про готовність підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на діалог, економічну співпрацю та побудову міцного партнерства між двома країнами.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

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