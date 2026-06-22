Представители польского бизнеса призывают Польшу и Украину к диалогу

Совет предпринимательства Польши обратился с письмом к польской и украинской власти, в котором призывает две стороны к диалогу на фоне нового обострения в отношениях.

Об этом говорится в заявлении Совета, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Представители польского бизнеса выражают обеспокоенность из-за эскалации напряженности в двусторонних отношениях в последние недели и дни. В заявлении отмечается, что главным путем для преодоления разногласий остаются диалог и сотрудничество.

Представители Совета предпринимательства напоминают, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году польское общество и польские предприниматели "открыли свои сердца и дома" для миллионов беженцев из Украины. Экономики двух стран стали тесно связанными между собой, поэтому стороны должны работать над ослаблением напряженности, говорится в заявлении.

"Почти миллион украинских работников и предпринимателей являются неотъемлемой частью польской экономической системы, а Польша сегодня является важнейшим торговым партнером Украины. Этот капитал доверия нельзя потерять. Совет по вопросам предпринимательства призывает власти Польши и Украины принимать меры, направленные на уменьшение напряженности и укрепление экономического и институционального сотрудничества", – добавили в Совете.

Представители бизнеса отмечают, что общие интересы Польши и Украины "значительно перевешивают те разногласия, которые нас разделяют". Совет предпринимательства также заявил о готовности поддерживать любые инициативы, направленные на диалог, экономическое сотрудничество и построение прочного партнерства между двумя странами.

Как известно, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

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