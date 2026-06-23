Глава МЗС Італії: ми не можемо купувати російський газ, якщо хочемо змусити РФ до перемовин

Міністр закордонних справ Італі Антоніо Таяні переконаний, що ЄС має дотримуватися послідовної позиції щодо купівлі російського газу та нафти, якщо хоче примусити Росію сісти за стіл переговорів.

Його заяву цитує мовник Rai, передає "Європейська правда".

Очільник МЗС Італії переконаний, що європейцям слід дотримуватися своєї позиції щодо російських енергоносіїв, а особливо враховуючи те, що альтернативні джерела постачання вже знайдені.

"Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися – я маю на увазі послідовність…Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ, у нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед", – сказав Таяні.

Італійський міністр додав, що Рим також розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива.

За словами Таяні, заборона купувати російські нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву до переговорів.

"Я вважаю, що правильно діяти й рухатися вперед послідовно, адже якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, треба надсилати йому сигнали…Якщо ми будемо жорсткими в одному, а потім м’якими в іншому, він продовжуватиме дбати про свої інтереси", – зазначив глава МЗС.

За даними європейських розвідників, російська економіка опинилась у "вибухонебезпечному стані" внаслідок переходу на воєнні рейки, через що масштабний санкційний пакет проти банків або стійке падіння нафтових цін може зіграти роль спускового гачка.

У квітні у шведській військовій розвідці заявили, що надприбутки від нафти не змогли відновити економіку РФ, яка й досі перебуває у скрутному становищі.

Своєю чергою латвійське Бюро з захисту конституції зазначало, що всередині РФ визнають, що санкції завдають і надалі завдаватимуть їй величезних збитків.