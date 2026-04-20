У шведській військовій розвідці заявили, що надприбутки від нафти не змогли відновити економіку РФ, яка й досі перебуває у скрутному становищі.

Про це у коментарі Financial Times розповів голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон, повідомляє "Європейська правда".

За словами Нільссона, щоб покрити дефіцит бюджету РФ, Кремлю потрібно, щоб ціни на нафту марки Urals залишалися вище 100 доларів за барель протягом року.

Він також додав, що для того, щоб вирішити інші економічні проблеми РФ, ціни на Urals мають лишатися на такому рівні ще довше.

Нільссон зазначив, що Росія матиме ще більші труднощі з фінансуванням власного вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік, якщо перемир’я між США та Ізраїлем з Іраном триматиметься, а ціни на нафту стабілізуються.

"У них досі існує системна проблема. Виробництво матеріалів для війни, які потім знищуються на полі бою, не є стійкою моделлю зростання", – зазначив він.

Нільссон додав, що економічні проблеми Росії поширилися й на сам оборонний сектор, який забезпечує більшу частину економічного зростання країни в умовах, коли цивільний сектор переживає труднощі.

За його словами, Москва перенаправляє фінансування в ті сфери, де характер війни змінюється, зокрема на безпілотні системи та зброю дальнього радіуса дії. Але поза галуззю безпілотників військово-промисловий комплекс Росії був збитковим, пронизаним корупцією та розкраданнями і залежним від кредитів державних банків, додав Нільссон.

Швеція має розвіддані, які вказують на те, що Росія систематично маніпулює даними, щоб ввести західних союзників України в оману, змусивши їх повірити, що її економіка витримала навантаження від величезних військових витрат та західних санкцій, сказав Нільссон.

Нільссон зазначив, що реальна ситуація є ще гіршою, і що російський Центральний банк занижує показники інфляції, яка, на його думку, наближається до рівня ключової процентної ставки у 15%, а не до офіційних 5,86%.

При цьому шведська розвідка звернула увагу на деякі фінансові показники, які можуть вказувати на майбутню банківську кризу в РФ.

"Якщо ви створили таку систему, як Путін, то можете не знати, наскільки поганою є економічна ситуація насправді. Але навіть з тією неправдивою інформацією, яку він отримує, він зрештою не зможе втекти від усього цього", – підкреслив Нільссон.

Нагадаємо, на початку лютого Федеральна розвідувальна служба Німеччини повідомила, що торік військові витрати Росії могли становити половину її державного бюджету і 10% від ВВП.

Своєю чергою латвійське Бюро з захисту конституції зазначало, що всередині РФ визнають, що санкції завдають і надалі завдаватимуть їй величезних збитків.