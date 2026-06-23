Глава МИД Италии: мы не можем покупать российский газ, если хотим заставить РФ сесть за стол переговоров

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни убежден, что ЕС должен придерживаться последовательной позиции в отношении закупки российского газа и нефти, если хочет заставить Россию сесть за стол переговоров.

Его заявление цитирует телеканал Rai, передает "Европейская правда".

Глава МИД Италии убежден, что европейцам следует придерживаться своей позиции в отношении российских энергоносителей, особенно учитывая то, что альтернативные источники поставок уже найдены.

"Я считаю, что нам не следует покупать российский газ, потому что, когда занимаешь определенную позицию, ее нужно придерживаться – я имею в виду последовательность… Мы последовательны. Мы заявили, что не будем покупать российскую нефть и газ, у нас есть очень хорошие альтернативы, и мы движемся вперед", – сказал Таяни.

Итальянский министр добавил, что Рим также развивает атомную энергетику, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

По словам Таяни, запрет на закупку российской нефти и газа является ключевым шагом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

"Я считаю, что правильно действовать и двигаться вперед последовательно, ведь если мы хотим заставить Путина сесть за стол переговоров, нужно посылать ему сигналы… Если мы будем жесткими в одном, а потом мягкими в другом, он будет продолжать заботиться о своих интересах", – отметил глава МИД.

По данным европейских разведчиков, российская экономика оказалась в "взрывоопасном состоянии" в результате перехода на военные рельсы, из-за чего масштабный пакет санкций против банков или устойчивое падение цен на нефть может сыграть роль спускового крючка.

В апреле в шведской военной разведке заявили, что сверхприбыли от нефти не смогли восстановить экономику РФ, которая и до сих пор находится в затруднительном положении.

В свою очередь латвийское Бюро по защите конституции отмечало, что внутри РФ признают, что санкции наносят и будут наносить ей огромные убытки.