Сибіга закликав Захід уважно стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту зберігати пильність у зв’язку з "мобілізаційними навчаннями", що наразі проводяться у Гродненській області Білорусі.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє про призов приблизно 2 000 призовників та облаштовує попередні пункти збору.

Хоча офіційно ці дії класифікуються як рутинна перевірка даних, "вони є тактикою залякування сусідніх держав", наголосив міністр.

"Білоруське керівництво не виявляє жодного наміру деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. Ця стратегія відповідає інтересам Кремля і полягає у використанні політичного шантажу, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", – зазначив він.

Сибіга додав, що Україна продовжує пильно стежити за діями Білорусі, повторно застерігає Мінськ від поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.

Варто зазначити, що 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно.

Детальніше читайте у статті Лукашенко перед обстрілом з України: все про ультиматум Зеленського для диктатора в Білорусі.