Зеленський: Білорусь має показати, що вона проти війни

Білорусі варто робити речі, які покажуть Україні, що вона справді виступає проти війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Президент нагадав, що вздовж українського кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам завдавати ударів дронами по українській території.

"Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання", – сказав Зеленський.



Також, додав Зеленський, Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію та на її війну.

"Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі", – зауважив глава держави.



Він додав, що це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир, у той час як має бути навпаки.

"Мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен", – сказав Зеленський.

19 червня Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашекно має демонтувати ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по Україні – а якщо це не буде виконано, то Україна зробить це самостійно.

Як повідомлялося, 16 червня Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід.

У травні Лукашенко пригрозив ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ.