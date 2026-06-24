Сибига призвал Запад внимательно следить за мобилизационными учениями в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество сохранять бдительность в связи с "мобилизационными учениями", которые в настоящее время проводятся в Гродненской области Беларуси.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, с 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района сообщает о призыве примерно 2 000 призывников и организует предварительные пункты сбора.

Хотя официально эти действия классифицируются как рутинная проверка данных, "они являются тактикой запугивания соседних государств", подчеркнул министр.

"Белорусское руководство не проявляет никакого намерения деэскалации. Напротив, Минск усиливает своё военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО. Эта стратегия соответствует интересам Кремля и заключается в использовании политического шантажа, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире", – отметил он.

Сибига добавил, что Украина продолжает пристально следить за действиями Беларуси, вновь предостерегает Минск от углубления участия в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Лукашенко.

Стоит отметить, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырёх таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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