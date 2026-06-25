Експрезидент про ставлення до українців у Польщі, членство в ЄС та плани Навроцького

Александр Квасневський – колишній президент Польщі, за якого країна вступила до ЄС і НАТО, за підтримки якого уряди проводили болючі реформи, але зрештою це зробило Польщу регіональним лідером.

Через це Квасневський зберігає високий авторитет у країні і дозволяє собі відверто говорити речі, які є непопулярними і для діючого політика були б небезпечними. А ще він системно підтримує Україну та вірить, що її вступ до ЄС і НАТО вигідний самій Польщі.

Про конфлікт Польщі з Україною і помилки Зеленського, розмову з Кирилом Будановим, про шанси України вступити в ЄС і НАТО та про те, що за кілька місяців може (і, на його думку, має) відбутися прорив у питанні війни з Росією, Александр Квасневський розповів в інтерв’ю "Європейській правді" "Зеленський припустився помилки. Не можна віддавати відносини з Польщею в руки радикалів". Далі – основні тези експрезидента Польщі.

Я досі вважаю, що Україна також стане членом Євросоюзу.

Основа моєї віри – у сподіваннях на те, що на парламентських виборах 2027 року у нас переможуть проєвропейські демократичні партії. Але щоб це сталося, дуже важливо уникати помилок.

А рішення Зеленського назвати підрозділ ССО на честь героїв УПА було помилкою.

Я вважаю, що це було неправильно прораховане рішення. І воно було ухвалене через тиск звідкись.

Ми не обговорювали з Кирилом Будановим у Варшаві процедуру ухвалення цього рішення. Буданов, скоріше, приїхав, щоб знайти вихід із ситуації, полегшити наступні кроки. Але цього не вдалося зробити.

І тут я хочу ще раз повторити: ми повинні уникати передачі польсько-українських відносин у руки радикалів.

Це матиме надзвичайно небезпечні наслідки.

У Польщі є антиукраїнські настрої. Є дві партії, які відкрито виступають проти підтримки України – це "Конфедерація" та "Конфедерація польської корони" (проросійська партія з Гжегожем Брауном на чолі. – ЄП), і разом вони набирають близько 23%.

Президент Польщі Кароль Навроцький (забрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла. – ЄП) ще до виборів займав дуже жорстку позицію щодо всіх історичних питань: щодо Волині, УПА тощо. При цьому він дуже радикальний і водночас дуже амбітний, і він прагне очолити цю коаліцію правих партій після виборів 2027 року, якщо ці партії разом сформують більшість.

Навроцький зробить усе можливе, щоб допомогти правій опозиції перемогти на виборах 2027 року.

Якщо це станеться, це буде поганою новиною для вас, для Польщі та для Європейського Союзу.

Україна точно стане ключовою темою наступних польських виборів. Це безсумнівно. І це, звісно, ризик. Будуть постійні спроби ескалації. "Конфедерація" буде ескалувати, Браун буде ескалувати. Навроцький, звісно, теж це робитиме.

І для України це буде величезним завданням – не дати їм підстав та не допустити подальшої ескалації своїми діями.

Отже, звичайно, ми дійсно маємо певне посилення антиукраїнських настроїв. Але я не думаю, що більшість поляків є справді антиукраїнськими.

Водночас демократичні сили в Польщі повинні взяти на себе завдання заспокоїти суспільство – за допомогою фактів та інформації.

На мою думку, уряд Дональда Туска досі виконує роль захисника інтересів України в ЄС.

Можу запевнити: всі вони абсолютно підтримують вступ України до Євросоюзу.

Звісно, є польські фермери, які дуже бояться українців у ЄС. Але це означає, що ми маємо вести з ними діалог, маємо показати їм, що цей ризик не є реальним.

Польща стикалася з тими самими проблемами на нашому шляху до ЄС.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Зеленський припустився помилки. Не можна віддавати відносини з Польщею в руки радикалів".