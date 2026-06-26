Сибіга хоче застосувати всі інструменти для владнання суперечки з Польщею

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав під час спілкування з медіа після церемонії підняття кримськотатарського стяга біля МЗС, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Сибіги, те, що українська делегація на чолі з прем'єр-міністром взяла участь в Конференції з відновлення України у Гданську, свідчить про готовність далі розвивати цей діалог.

"Ми, до речі, підтримуємо дипломатичні канали відкритими. Ми працюємо, є в нас відповідні обговорення, в тому числі і по документах, які мали прийматися, по подальших кроках, по подальших можливих контактах. Тому давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, він є", – заявив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна знає, як це робити, аби стабілізувати ці стосунки, "деескалювати напругу на тих напрямках, де вона справді існує".

"Так, у нас можна характеризувати зараз певним кризовим станом наші двосторонні відносини, тому потрібно далі йти вперед", – сказав Сибіга, відзначивши значний прогрес зі складних питань, зокрема історичних, за останні півтора року.

Міністр підкреслив, що емоції потрібно відставити в сторону, а чвари вигідні лише спільному ворогу – РФ.

"Україна – частина європейського простору. Історія свідчить, що складні сторінки історії, складні моменти взаємовідносин були в кожній країні на європейському континенті. Така історія, така геополітична реальність. Але, з іншого боку, будь-які напруги, будь-які негативні, скажімо, тенденції в розвитку, вони грають на руку Москви. І це саме про випадок з Польщею", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.