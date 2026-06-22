Віцемаршалок польського Сенату повернув Україні дві державні нагороди на знак протесту

Заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.

Про це йдеться у листі Камінського українському послу, яке опублікувало видання 300Polityka, передає "Європейська правда".

Віцемаршалок Сенату пояснив своє рішення "діями та заявами президента України Володимира Зеленського, які отримали підтримку всіх колишніх президентів України та переважної більшості української політичної еліти".

"Я приймав ці нагороди як вираз визнання моєї багаторічної діяльності з розбудови стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Я отримав їх, зокрема, за авторство першого в історії Європейського парламенту звіту щодо членства України в Європейському Союзі", – йдеться у листі політика.

Він додав, що Польща була "адвокатом України в Європі", а також надавала політичну, економічну та дипломатичну підтримку Києву.

Посадовець заявив, що приймав нагороди як уособлення спільних цінностей між двома державами. Однак, зазначає Камінський, він не може їх зберігати, оскільки "найвищі органи влади України та значна частина її політичної еліти досі не наважилися однозначно засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі".

"Польща не нав'язуватиме нікому власне бачення історії. Однак Польща має таке ж чітке право оцінювати цей вибір. Якщо осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення, визнають національними героями, Польща має не лише право, а й обов'язок реагувати", – додав Камінський.

Заступник голови Сенату написав, що це рішення далося йому "з глибоким жалем", але водночас він переконаний, що справжнє партнерство між народами "може бути побудоване лише на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.