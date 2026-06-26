Сибига хочет применить все инструменты для улаживания спора с Польшей

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к равноправному, честному взаимовыгодному партнерству с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал во время общения с медиа после церемонии поднятия крымскотатарского флага возле МИД, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Сибиги, то, что украинская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, свидетельствует о готовности дальше развивать этот диалог.

"Мы, кстати, поддерживаем дипломатические каналы открытыми. Мы работаем, есть у нас соответствующие обсуждения, в том числе и по документам, которые должны приниматься, по дальнейшим шагам, по дальнейшим возможным контактам. Поэтому давайте задействуем весь необходимый дипломатический инструментарий, он есть", – заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина знает, как это делать, чтобы стабилизировать эти отношения, "деэскалировать напряжение на тех направлениях, где оно действительно существует".

"Да, у нас можно характеризовать сейчас определенным кризисным состоянием наши двусторонние отношения, поэтому нужно дальше идти вперед", – сказал Сибига, отметив значительный прогресс по сложным вопросам, в частности историческим, за последние полтора года.

Министр подчеркнул, что эмоции нужно отставить в сторону, а распри выгодны лишь общему врагу – РФ.

"Украина – часть европейского пространства. История свидетельствует, что сложные страницы истории, сложные моменты взаимоотношений были в каждой стране на европейском континенте. Такова история, такова геополитическая реальность. Но, с другой стороны, любые напряжения, любые негативные, скажем, тенденции в развитии, они играют на руку Москве. И это как раз о случае с Польшей", – подчеркнул Сибига.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Писали, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.