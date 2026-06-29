ЗМІ: повз узбережжя Данії прямує "яхта Путіна" у супроводі військових суден

Повз східні береги Данії у понеділок прямує одна з елітних яхт, які пов’язують з правителем РФ Владіміром Путіним, у супроводі двох російських військових суден.

Про це повідомляє DR на основі даних сервісів про морський рух, пише "Європейська правда".

29 червня повз східне узбережжя Данії північним курсом прямує елітна яхта Graceful – одна з тих, які відносять до особистого флоту яхт очільника Кремля. Її супроводжують російський есмінець та ще одне російське патрульне судно.

Яхта зайшла у данські води вночі у понеділок, а близько 14 години, з поточною швидкістю і курсом, ймовірно обходитиме мис Гренен, найпівнічнішу точку Ютландії.

Переміщення Graceful є незвичною подією через те, що тривалий час з 2022 року AIS-транспондер яхти був вимкнений – проте фіксувалися випадки її переміщення. Куди вона прямує цього разу, невідомо.

За рухом конвою ще з 9 ранку неділі стежили німецька берегова охорона та флот Данії. Зараз за російською групою суден йде данське патрульне судно P521 Freja.

"Данські збройні сили рутинно відстежують судна, у тому числі іноземних держав, які прямують через данські протоки й води", – прокоментували DR у командуванні ЗС Данії.

Яхта перед повномасштабним вторгненням стояла на ремонтах у німецькому Гамбурзі і вийшла звідти 7 лютого, за сімнадцять днів до великої війни.