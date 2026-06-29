СМИ: мимо побережья Дании следует "яхта Путина" в сопровождении военных судов

Мимо восточных берегов Дании в понедельник проходит одна из элитных яхт, которые связывают с правителем РФ Владимиром Путиным, в сопровождении двух российских военных судов.

Об этом сообщает DR на основе данных сервисов о морском движении, пишет "Европейская правда".

29 июня мимо восточного побережья Дании северным курсом следует элитная яхта Graceful – одна из тех, которые относят к личному флоту яхт главы Кремля. Ее сопровождают российский эсминец и еще одно российское патрульное судно.

Яхта зашла в датские воды ночью в понедельник, а около 14:00, с текущей скоростью и курсом, вероятно будет обходить мыс Гренен, самую северную точку Ютландии.

Перемещение Graceful является необычным событием из-за того, что длительное время с 2022 года AIS-транспондер яхты был выключен – однако фиксировались случаи ее перемещения. Куда она направляется на этот раз, неизвестно.

За движением конвоя еще с 9 утра воскресенья следили немецкая береговая охрана и флот Дании. Сейчас за российской группой судов идет датское патрульное судно P521 Freja.

"Датские вооруженные силы рутинно отслеживают суда, в том числе иностранных государств, которые направляются через датские проливы и воды", – прокомментировали DR в командовании ВС Дании.

Яхта перед полномасштабным вторжением стояла на ремонтах в немецком Гамбурге и вышла оттуда 7 февраля, за семнадцать дней до большой войны.